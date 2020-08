Según informó el periodista italiano Tancredi Palmeri, reconocido en el mundo del deporte por las informaciones que entrega, James Rodríguez ya habría acordado un salario de 4,5 millones de euros con el Everton, para ser su nuevo jugador en las próximas semanas y dejar cuanto antes el Real Madrid.

De confirmarse ese valor, el futbolista nacional rebajaría bastante su sueldo respecto al que recibió en la última temporada con el cuadro blanco, que según medios españoles estaba rondando los 8 millones de euros.

Sin embargo, el reportero aclaró que la única situación que los equipos en cuestión no definen es por cuánto dinero se concretará la venta del volante colombiano. El conjunto español exigiría 25 millones de euros para dejar marchar al ‘10’, pero los ingleses no saben si llegan a esa cifra.

En el equipo azul de Liverpool, James se reencontraría con el técnico Carlo Ancelotti, que entrenó al jugador de la Selección Colombia en su primer año en el Real Madrid, luego se lo llevó para el Bayern Múnich y ahora lo querría en la Premier League. Sin dudas, el entrenador italiano ha sido una de las personas que más ha confiado en Rodríguez desde que se volvió una figura mundial.

El futbolista zurdo ha manifestado en los últimos meses que lo único que quiere es irse para un equipo en el que se sienta valorado y en el que tenga continuidad de juego, algo que no encontró en el Madrid que dirige Zinedine Zidane desde hace años. Además, los directivos del equipo blanco también ven necesaria la salida de James ya que su contrato acaba en junio del 2021 y, si no lo venden ahora, el volante se irá gratis el otro año.

Por lo pronto, Rodríguez está disfrutando los últimos días de sus vacaciones ya que la otra semana el Real vuelve a entrenamientos. La incógnita es si el colombiano estará presente en la reanudación de trabajos. Esta fue la información publicada por Tancredi Palmeri:

Everton have reached an agreement on personal terms with James Rodriguez at 4.5m€ per year.

Main obstacle still the price requested by Real Madrid, that demands 25m€ while Everton wanting to cut the fee

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 28, 2020