green

Este jueves se llevó a cabo la presentación de los equipos participantes en el Tour de Francia. Casi todos los ciclistas se presentaron ante los aficionados con tapabocas, como medida preventiva contra el coronavirus, pero hubo un par de equipos que no lo vieron necesario.

Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez fueron los únicos colombianos que no usaron la protección durante el evento, aunque conservaron distancia entre ellos y no tuvieron contacto con personas ajenas a su equipo, el Education First.

En cambio, el resto de colombianos que participarán en el Tour sí usó el tapabocas: Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Winner Anacona, Dayer Quintana y Harold Tejada.

Para esta edición, la organización de la carrera decidió que los equipos que tengan dos casos de coronavirus entre sus integrantes serán retirados de la competencia, sin importar en qué momento se confirmen los positivos. La primera etapa se llevará a cabo este sábado, con un recorrido llano en la localidad de Niza.

Así lucieron los colombianos del equipo Education First durante la presentación de los equipos participantes en el Tour de Francia: