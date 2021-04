James ya cumplió más de un mes sin jugar en el Everton, aunque su regreso parece asegurado para luego de este parón por Eliminatorias europeas, en lo que será la recta final de la Premier League.

El volante aprovechó para hablar con Espn sobre su presente futbolístico y expresó que está en excelentes condiciones para volver a aportar a su equipo sobre el terreno de juego.

Sin embargo, en esa charla, James Rodríguez hizo un recuerdo de lo que han sido sus últimos años, pues está enfocado en que Everton clasifique a la Champions League para la temporada 2021-2022.

“El fútbol inglés es duro porque hay mucha competencia, pero con casi 30 años es una experiencia más y estoy feliz de poder tenerla. Aprendo cada día de todo esto. Mi meta es entrar en puestos europeos y jugar Champions porque este año la vi por tele y no me gustó nada. Venía jugándola desde el 2012 y verla así es complicado, pero esperemos que el próximo año estemos”, expresó el colombiano.

(Vea acá: Equipo de James Rodríguez quiere una plantilla llena de refuerzos, unos de clubes grandes)

Ahí fue cuando recordó su última campaña con el Real Madrid y aunque él ya había contado en otras oportunidades que el club no le permitió irse a otro equipo, esta vez reveló pormenores de esa situación que lo sacó un año de la competencia al máximo nivel, porque jugó poco en el ‘merengue’.

“Cuando decidí salir del Bayern ya tenía algo con otro club, estaba prácticamente hecho, pero Real Madrid no me dejó salir. Era el Atlético. Hablé una vez con el ‘Cholo’ (Diego Simeone) y me dijo que era un jugador super importante y todo. Yo le respondí que estaba listo“, contó.