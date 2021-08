Días antes, James Rodríguez en esa misma red social había manifestado que le gustaría jugar en un equipo en el que lo quieran y también confesó que se estaba preparando para ser directivo cuando se retire.

El volante, de igual manera, aprovechó que volvió a realizar una trasmisión en vivo para contar que es fanático de dos equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, solo reveló el nombre de uno, el del Deportes Tolima.

“El Tolima es un equipo al que yo apoyo mucho. Lo veía jugar cuando era niño. Así que puedo decir que soy hincha del Deportes Tolima. No obstante, me gusta otro equipo. Creo que no lo voy a decir nunca, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa”, precisó.