James Rodríguez volvió a ser noticia y no precisamente por lo que sucede con él en la cancha. El volante colombiano realizó una transmisión en directo en su canal de Twitch y allí entregó unas declaraciones que causaron bastante ruido en Inglaterra y otros países de Europa.

Lo más llamativo de todo es que el ’10’ de la Selección Colombia abrió la boca menos de 24 horas después de que el periodista español Edu Aguirre, panelista del reconocido programa de televisión ‘El Chiringuito’ y quien tiene buena relación con el zurdo, informara que el técnico Rafa Benítez le expresó a Rodríguez que no lo tendría en cuenta con el Everton esta temporada.

A James le preguntaron por su futuro y él aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo que para muchos va directamente relacionado a la postura de Benítez de no tenerlo en cuenta.

“Me gustaría jugar donde me quieran”, declaró el volante colombiano, dando a entender que algo efectivamente pasa entre él y el entrenador del Everton.

Después de esa bomba, Rodríguez se refirió al país de Europa en el que le gustaría continuar su carrera profesional. El colombiano quiso evadir la respuesta asegurando que ya jugó en casi todas las mejores ligas del viejo continente, pero al final le coqueteó a Italia, uno de los países por los que no ha pasado.

“Ya jugué en todas. Me falta Italia. No sé, sería una opción buena, pero a futuro no sé si va a pasar. Ya jugué en Portugal, España, Alemania, aquí, me queda faltando Italia. Sería bueno hacer ese récord. No sé cuántos jugadores han hecho eso. Sería bueno entrar en ese récord“, concluyó James.

Cabe recordar que Benítez y James no tuvieron la mejor relación cuando coincidieron en el Real Madrid, entre julio de 2015 y enero de 2016. Cuando el español llegó al Everton muchos especularon que podría pasar lo que ahora informó Aguirre, pero esa idea de que el técnico borrara al colombiano de sus planes se fue difuminando con el pasar de los días, al ver que en el mercado de pases tampoco había muchas ofertas por él.