Caterine Ibargüen se estrenó en los Juegos Olímpicos y un rato después de que se clasificara a la final del salto triple fue protagonista de una particular escena, que confirma que es una de las personalidades más importantes del atletismo en la última década y que por eso genera admiración en varias de sus colegas.

La colombiana estaba ofreciendo una entrevista, cuando de repente se vio sorprendida por una atleta que interrumpió las declaraciones que estaba dando para darle un sentido abrazo y decirle: “I love you” (te amo, en inglés).

Ibargüen no pudo ocultar su sorpresa con el cálido gesto que recibió por parte de la otra deportista y reaccionó con la sonrisa única que tanto la caracteriza. La atleta, cuyo país no fue fácil de identificar, se fue del lugar feliz y dejó que Caterine continuara con su entrevista.

La colombiana, que ganó la medalla de plata en Londres 2012 y la de oro en Río 2016, tuvo un debut complicado en la fase clasificatoria del salto triple. En sus dos primeros intentos no tuvo el rendimiento esperado y llegó a estar ubicada en el puesto 14. Sin embargo, en su último salto, la antioqueña registró 14 metros y 37 centímetros, lo que le permitió avanzar a la gran final en el séptimo lugar de la tabla general.

La final del salto triple se llevará a cabo este domingo primero de agosto, a partir de las 6:05 a.m. hora colombiana. Las opciones de una tercera medalla olímpica para Ibargüen no son las más altas, teniendo en cuenta que los últimos dos años han sido difíciles en términos de lesiones para ella, pero de todas maneras los colombianos no pierden la ilusión de que le ponga punto final a su carrera con una buena presentación en Tokio 2020.

A continuación, el video del momento en el que la atleta le confiesa a Ibargüen que la ama: