Desde España trascendió una información que muy pocos esperaban: el técnico Rafa Benítez le habría dicho a James Rodríguez que no lo tendría en cuenta durante esta temporada con el Everton.

El periodista Edu Aguirre, del reconocido programa ‘El Chiringuito’, aseguró que en el primer día de pretemporada del club inglés, es decir, hace casi tres semanas, Benítez se reunió con el colombiano en la que el técnico le dijo lo siguiente: “James, no cuento contigo. James, conmigo no vas a jugar”.

Ante ese escenario, el ’10’ de la Selección Colombia estaría buscando un nuevo equipo. Sin embargo, el panorama para él no parece claro, ya que desde hace varias semanas en Europa se acabaron los rumores de que el zurdo podría continuar su carrera en el fútbol italiano o el español.

“A James le encantaría quedarse en el Everton. Le gusta la liga inglesa, pero si no va a jugar, necesita buscar una salida. Él quiere jugar. James está un poco triste, decepcionado, tanto con el club inglés como con el entrenador español. Hay una tristeza profunda porque siente que no se le está tratando bien“, agregó el periodista español.

El colombiano estuvo con el Everton en la Florida Cup, pero no jugó mucho. En el primer partido con Millonarios, Benítez le dejó jugar los primeros 45 minutos. En el segundo partido con Pumas, el estratega dejó como suplente al zurdo y le dio acción en los 45 minutos finales.

Cabe recordar que Benítez y James no tuvieron la mejor relación cuando coincidieron en el Real Madrid, entre julio de 2015 y enero de 2016. Cuando el español llegó al Everton muchos especularon que podría pasar lo que ahora informó Aguirre, pero esa idea de que el técnico borrara al colombiano de sus planes se fue difuminando con el pasar de los días, al ver que en el mercado de pases tampoco había muchas ofertas por él.

Desde Inglaterra se informaba desde el mes pasado que los directivos del Everton no veían con malos ojos una eventual salida de Rodríguez, porque es el jugador con el salario más alto del equipo.

A continuación, la información exclusiva que entregó Aguirre: