James Rodríguez no juega desde el pasado 20 de febrero y en el Everton no revelan todo sobre la salud del colombiano, aunque se sabe que tiene molestias físicas que no le han permitido entrenar con normalidad.

En este tiempo ha estado ausente en tres partidos de Premier League, aunque su equipo ha tenido buenos resultados sin él logrando tres victorias consecutivas.

Finalmente, el volante colombiano reapareció en Twitch, plataforma a la que llegó hace un mes y en cada transmisión cuenta con más de tres mil espectadores.

En la tarde del jueves, James explicó la razón por la que no ha estado en los últimos partidos y señaló que “venía con muchas molestias que no me dejaban estar bien. No es nada grave, pero me tenía que recuperar de todas estas molestias. Tenía golpes y todo. Quiero acabar bien la temporada porque vienen muchos partidos en abril y mayo y luego la Copa América, entonces quiero estar bien”.

#ColombianosHD "Venía con muchas molestias que no me dejaban estar bien. No es nada grave, pero me tenía que recuperar": James Rodríguez aclara los motivos de su ausencia en los últimos partidos del Everton en una transmisión en su cuenta de Twitch. pic.twitter.com/UwuuRHpacM — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 11, 2021

James está por llegar a los 100 goles en clubes de Europa y convertirse en uno de los colombianos con más anotaciones en el viejo continente. Dentro de la lista está Hugo Rodallega, quien habló con Gol Caracol sobre los 120 goles que lleva en más de 10 años de carrera en Inglaterra y Turquía.

En la mañana de este viernes, Carlo Ancelotti también habló sobre la salud del colombiano, aunque al principio no fue muy específico y solamente señaló que “James no está disponible”.

Luego sí ahondó en el tema del colombiano porque ha “escuchado muchos rumores”. “Tenía un problema en la pantorrilla. En el partido contra el Manchester United y el Liverpool se puso rígido y no pudo entrenar lo mejor posible. Para evitar esta tensión que tiene durante el entrenamiento, preferimos mantenerlo fuera durante al menos siete días, diez días, 15 días, para que se recupere adecuadamente”, contó.

Aunque él anotó gol contra los ‘reds’, en el clásico no tuvo su mejor rendimiento y tuvo que salir a los 60 minutos y desde ahí no volvió a jugar. “Hemos tomado esta decisión juntos, no hay problema con el jugador, él está de acuerdo“, fue el respaldo de Ancelotti a James para evitar rumores.

La lesión de James es esa pantorrilla que lo ha molestado desde hace varios años. Según el entrenador italiano, al colombiano le están haciendo “un ejercicio especial para que mejore su condición“. “No queremos que juegue porque corre el riesgo de sufrir una lesión mayor”, sentenció ‘Carleto’.

Estas son las declaraciones completas del técnico del Everton sobre James Rodríguez.