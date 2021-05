Aunque jugó en la derrota frente al Sheffield United el pasado fin de semana, Carlo Ancelotti aseguró que James Rodríguez no estuvo disponible para el encuentro contra los Wolves debido a que presenta una fatiga, por lo que no quisieron arriesgarlo.

El cucuteño, que llego está temporada al club inglés como uno de sus principales refuerzos, vuelve a perderse un encuentro clave para el Everton en la Premier League después de no diputar el compromiso ante el Aston Villa.

En total, el volante colombiano ha disputado 26 partidos (24 como titular) con la camiseta de los ‘Toffees’ y ha marcado 6 anotaciones. No obstante, los inconvenientes físicos no le han permitido consolidarse.

Everton actualmente es octavo en la tabla de posiciones de la liga inglesa y necesita vencer a los Wolves para mantenerse a la pelea por entrar en los puestos de competiciones europeas, principal objetivo del club.

James Rodríguez, por otro lado, fue convocado este martes por Reinaldo Ruda para la Selección Colombia, que enfrentará en junio próximo a Perú y Argentina por las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022.

"James is out because he was a little bit tired. He didn’t play, he was out, then he played against Sheffield, we prefer not to take a risk."@MrAncelotti #EVEWOL pic.twitter.com/d2BPIVH0v3

— Everton (@Everton) May 19, 2021