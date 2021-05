El técnico italiano Carlo Ancelotti habló para la página web del Everton FC, en donde lamentó la más reciente derrota en casa contra el Aston Villa, resultado que lo sacó de los primeros puestos de la tabla de posiciones, y habló sobre la situación del creativo colombiano James Rodríguez.

James estaba en el once titular de su equipo, pero en el calentamiento previo sintió una nueva molestia en su pantorrilla, por lo que no quisieron arriesgar a otra larga lesión y lo dejaron en la banca.

Ahora, Ancelotti confía en que el ’10’ esté recuperado completamente para el próximo encuentro contra el West Ham United, que se disputará el próximo domingo a las 10:30 a.m.

“I am frustrated because the game [against Villa] was not good – we didn’t show the attitude and spirit needed. It was a vital game to keep fighting for Europe. Fortunately, it is not the last opportunity, but we have to show a different attitude."

🗨️ @MrAncelotti

— Everton (@Everton) May 4, 2021