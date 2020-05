green

Lo hizo durante una entrevista que ofreció en Colmundo Radio, en la que claramente iba a ser tema de conversación el programa de Caracol Radio que él protagonizó junto a Hernán Peláez por más de 15 años.

Iván Mejía señaló que los estudios de audiencia le confirman que ‘El pulso del fútbol’, ahora conducido por César Augusto Londoño y Óscar Rentería, perdió la mitad de la audiencia que tenía en el 2018, año en el que se retiró él. De esa situación es que se desprende el malestar que siente cuando le preguntan por ese espacio de Caracol Radio.

“Ha perdido casi la mitad de los oyentes, pero no quiero hablar de ese tema. Me produce indignación y prefiero ese tema dejarlo así. Que cada quien interprete el periodismo a su manera”, comenzó respondiendo el reconocido comentarista cuando le preguntaron por su opinión de la nueva era del programa.

Acto seguido, Mejía hizo énfasis en los sentimientos que le genera hablar del tema. “Me da tristeza, me da tristeza que lo que labramos Peláez y yo durante 16 años se haya caído de esa manera, me da pena, me da vergüenza. Siento mucho que hayan sepultado lo que se hizo”, concluyó el periodista.

Mejía confirmó el secreto a voces que indica que ha recibido muchas ofertas de trabajo para volver de su retiro, pero insistió en que no tiene ganas de volver al oficio porque el último año y medio lo ha disfrutado con sus seres queridos y jugando golf. Pese a que miles de personas lo piden, el regreso del polémico analista está descartado.