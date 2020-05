green

Sebastián Villa, que contraatacó denunciando a la mujer por golpes, robo y extorsión, registró con la cámara de su celular los momentos en los que quiso abandonar la casa que compartía con Cortés en Buenos Aires y demostrar que no la agredió, como ella lo afirmó.

Las imágenes muestran una discusión en la que la joven se niega a terminar el noviazgo, mientras él relata:

“Acá está la prueba, para que no digan que Sebastián le dice cosas… Lo de nosotros terminó y ella no me deja salir. Le pido por favor que me respete. Mírese al espejo, después usted dice que Sebastián le hizo lo uno o lo otro”.

Entre tanto, en una segunda grabación, el futbolista le dice: “Mira cómo te vuelves”. Y ella contesta: “Obvio, cómo quieres que me vuelva cuando alguien me dice que ya no me quiere”. Luego, Villa se queja por unas palmadas que ella le da: “Mira cómo me pega”.

Los 2 procesos están abiertos, ambos ya hicieron la ampliación de sus respectivas declaraciones. Ahora seguirían las posibles imputaciones.

Acá, los 2 videos presentados por la defensa de Villa:

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

