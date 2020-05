green

Sebastián Villa ratificó su denuncia contra Cortés luego de que esta lo hubiera denunciado por violencia de género.

En el testimonio del jugador, emitido en su totalidad por TyC Sports, se cuentan detalles como que hay videos de cuando la mujer lo golpea, también se dice que ella reconoció haberle quitado 7.000 dólares [más de 27 millones de pesos al cambio de hoy], que le quitó una cadena de 5 millones de pesos y que gastó sin permiso 4.000 dólares [más de 15 millones de pesos] en compras para su hija [solo de la mujer].

“Ella me dice que era así porque tenía un vacío y que cuando era chica, su padre le era muy infiel a su mamá. Me confiesa que el exnovio había hecho violencia contra ella (sic), que ella le tiene una denuncia en la ciudad de Medellín”, expresó Villa al respecto.

También relató que lo extorsionó amenazándolo con “dañar su carrera deportiva” publicando fotos y videos de lesiones si no le daba 150.000 dólares y un vuelo de repatriación a Colombia. “Nunca había visto las fotos y videos que ella publicó”, apuntó.

Además, argumentó que no tenía una relación de compromiso con la mujer debido al contexto en que el la conoció: “En 2018, le daba ‘like’ a mis fotos en Instagram y me empieza a seguir. Yo estaba en el Deportes Tolima… Empezamos a vernos cuando yo iba a jugar a Medellín… Me acompaña a los exámenes médicos cuando fui transferido a Boca. Luego nos veíamos cada 2 meses”.

El proceso sigue abierto en ambos casos; ahora Villa deberá ser llamado para imputación en la acusación que Daniela Cortés tiene contra él.