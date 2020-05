green

Los detalles de lo expresado por Sebastián Villa fueron contados en el canal argentino América TV por Fernando Burlando, abogado de la mujer y quien calificó el testimonio del futbolista de “insólito” debido a que inicialmente ratificó su señalamiento por extorsión y terminó indicando que era una ladrona.

“Denunciar extorsión después de 2 años de convivencia o decir que tu mujer te roba el dinero que tienes sin llave en tu casa, eso no es de hombres”, manifestó el letrado a modo de crítica hacia Villa.

Y agregó: “Villa dijo: ‘Daniela vivió conmigo y me robó 7.000 dólares [cerca de 27 millones y medio de pesos colombianos al cambio de hoy] y una cadena”.

Burlando también se mostró en desacuerdo con que el volante ‘xeneize’ hubiera afirmado que lo que tenían no era una relación seria:

“Trató de alejarse de la relación diciendo que ella no era nada; que no eran novios, solo noviecitos; que no era pareja; que no convivían porque ella solo iba a Argentina por 15 o 20 días y se iba; y que los anillos que tenían no eran de compromiso”.

Finalmente, el defensor de la mujer dijo que Villa reiteró que ella lo extorsionó pidiéndole 50.000 dólares en Colombia, 100.000 en Argentina y dinero para un vuelo de repatriación.

Así se mostró el abogado de la mujer en América TV: