Según su relato, este episodio ocurrió en mayo de 2019, luego de que pruebas caseras le indicaran que estaba esperando un hijo: “Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató… Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor; no quise ir a un hospital por miedo a la noticia”.

Sin embargo, añadió que finalmente decidió hacerse examinar: “Los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”.

Luego, explicó que denunció a Sebastián Villa ante la justicia argentina por violencia de género y amenazas debido a su forma de ser: “Es bipolar. Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta… Hago esto por miedo, porque a este hombre, quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra”.

También narró cuál fue la última golpiza que recibió y la que la llevó a tomar acciones legales: “Corté una llamada con mi mamá, colgué y me empezó a pegar. Me cogió del pelo, me pegaba puños, patadas. Entonces salí corriendo para la cocina, para estar a salvo. Fue horrible”.

Por último, señaló que quiere regresar a Colombia, pues quedó sola después de la que se prohibiera a Villa ingresar al barrio privado en el que está: “Sólo les pedí a él y a sus empresarios ayuda para viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos. Ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación”.

El jugador contrademandó a Cortés por extorsión y agresiones verbales, pero aún no ha ampliado su denuncia, solo emitió un comunicado en Instagram en el que dice que es inocente de los que se le acusa.