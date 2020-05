green

Faustino Asprilla hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, donde compartió un video en el que la propia mujer, identificada como Emilse, cuenta el drama que está viviendo.

“Mi esposo murió hace 2 años y no he podido llevar a mi hijo a sus citas en Pasto con el psiquiatra, que son de suma importancia. Hago costuritas y no hay quien compre ni siquiera un tapabocas. Vivimos en este rancho y cuando llueve todo se moja”, relató.

En consecuencia, el popular ‘Tino’ trinó: “Por favor, me ayudan a localizar a Doña Emilse, gracias”.

De esta manera, Asprilla sigue mostrando su solidaridad, pues días atrás le envió dinero y mercado a una vendedora de pescado del Chocó que mostró su desespero en varios medios por la falta de auxilios para sobrellevar la cuarentena.

Acá, la publicación del ‘Tino’ y el video de la mujer: