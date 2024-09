El pasado sábado 14 de septiembre, durante la Noche UFC, la mexicana Irene Aldana protagonizó un dramático y sangriento combate en la categoría de peso gallo frente a la brasileña Norma Dumont. El enfrentamiento, que comenzó con intensidad por ambas partes, dejó la imagen más impactante de la jornada, que rápidamente se hizo viral.

(Lea también: Joven boxeador llamado ‘Dinamita’ no pudo reponerse de golpes que recibió en pelea y murió)

Todo cambió cuando un cabezazo accidental de Dumont provocó una profunda herida en el rostro de Aldana. La luchadora comenzó a sangrar a borbotones y aunque sus condiciones empeoraron con cada golpe, ella optó por continuar la pelea.

Con la sangre corriendo por su rostro, Aldana siguió luchando, a pesar de que su visión se veía afectada por el corte en la frente. Sin embargo, el médico autorizó que compitiera y el juez decidió dejarla luchar hasta el final.

A medida que avanzaba el combate, su situación se complicaba y, aunque la mexicana demostró su valentía al no rendirse, el daño acumulado era evidente. Al finalizar la pelea, los jueces otorgaron la victoria a Norma Dumont por decisión, mientras que Aldana fue trasladada a un centro médico para ser atendida.

A pesar de la gravedad de las lesiones, Aldana se mostró positiva en redes sociales, donde agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó que se está recuperando para regresar pronto al octágono.

Si desea ver las imágenes de la herida de Irene Aldana, haga clic acá. Le advertimos que son fotos sensibles, pues el corte fue bastante profundo.

Lee También

🔥 “The Immortal” 🇧🇷 Norma Dumont dominated at #UFC306, securing a unanimous decision win over Irene Aldana and leaving her with some nasty cuts! That’s 5 wins in a row for Dumont, and a likely top-five bantamweight spot coming her way. 👊 #WMMA #UFC #NocheUFC pic.twitter.com/M7P6NFuDdg

— Women’s MMA Rankings (@WMMARankings) September 15, 2024