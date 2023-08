No cabe duda que Dwayne Douglas Johnson, más conocido como ‘The Rock’ o ‘La Roca’ Johnson, es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial, no solo por su talento y gran forma física, sino también por protagonizar o ser parte de películas como ‘Doom’, ‘Entrenando a Papá’, ‘Hércules’, ‘Rampage’, ‘Un espía y medio’, ‘Jumanji’, ‘Guardianes de la bahía’, algunas de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, y la más reciente, ‘Black Adam’.

Sin embargo, esta vez no protagonizó una película de Hollywood, pero sí un video en el que quedó grabado el gran gesto que tuvo con un joven luchador y poco conocido de la UFC.

Se trata de Themba Gorimbo, un luchador de la UFC, nacido en el país de Zimbabue, en África, y que prácticamente se quedó sin nada en la vida por perseguir su sueño, que es sobresalir en este deporte. Sin embargo, después de llegar a Estados Unidos, todos le dieron la espalda, por lo que se quedó en las ruinas.

We’ve never met but I had to fly to Miami to look this man @TheAnswerMMA in the eyes, hug him and shake his hand. I’ve been moved & motivated by his story ❤️

He recently won his first fight in the @ufc.

He had $7 bucks in his bank account when he won.

He sleeps on a couch in… pic.twitter.com/8QIDa7PJTY

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 27, 2023