Desde su separación de Piqué, Shakira no ha dejado de ser noticia. Que si está triste, que si no, que si sus problemas legales con el fisco español, su mudanza a Miami, sus hijos, su relación con Lewis Hamilton. Todo. No hay un día en que alguien en el mundo hable de Shakira.

Pero esta vez lo que se dice no son rumores, pues lo que ha salido a la luz es el emocionante y conmovedor gesto que tuvo la cantante con Bego, la modista con quien trabajó cuando vivía en Barcelona.

“Ahí esta Bego, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa”, dijo la cantante en su Shakichat de Instagram.

Así, a su paso por Europa para asistir a la Semana de la Moda de París, Shakira invitó a Bego, y la llevó por donde fue.

Y como Shakira es inevitable, durante la semana de la moda se le vio en los desfiles de Fendi y Viktor Rolf. En este último llamó demasiado la atención, pues apareció vestida con un llamativo atuendo con la palabra “No” escrita en el pecho en 3D, que muchos asumieron como un mensaje para Piqué.

Entre todo lo que se habla de Shakira, ahora se dice también su presencia le sirve al corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, como amuleto de la suerte, pues su presencia en el Gran Premio de Gran Bretaña, terminó con el corredor inglés en el podio.