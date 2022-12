Los cambios y reajustes que James Gunn y Peter Safran están haciendo en DC siguen dejando nuevas víctimas. Después de Henry Cavill y Patty Jenkins, en esta ocasión el turno le correspondió a Dwayne Johnson, que acababa de hacer su debut en la franquicia con ‘Black Adam’.

El actor ha confirmado que, al menos a corto plazo, su viaje ha concluido y la secuela no se hará realidad.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, ‘La Roca’ explicó que el nuevo rumbo de DC le ha llevado a tener que hacerse a un lado y renunciar a ‘Black Adam 2’.

“Mis apasionados amigos, quiero darles la esperada actualización sobre el futuro del personaje en el nuevo Universo DC”, comienza.

“James Gunn y yo hemos hablado y ‘Black Adam’ no será parte del primer capítulo de esta historia”, confirma Johnson, aunque a su vez abre una ventana al optimismo. “DC y Seven Bucks han acordado continuar buscando la manera más valiosa de utilizar a Black Adam en futuros capítulos del multiverso DC”, explica.

Además, el actor quiso dejar claro que su relación con Gunn sigue siendo buena y apoyará a la franquicia por donde sea que vaya.

“James y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos apoyado mutuamente para tener éxito. No va a ser diferente ahora, siempre apoyaré a DC (y Marvel) para que consigan grandes cosas”, dice Johnson.

Tras volver a mostrarse comprensivo con la decisión de los nuevos presidentes de DC, el intérprete hace un breve repaso por su aventura como “Black Adam” que, si bien se estrenó este año, viene desde muy atrás.

“Después de 15 años de implacable trabajo duro para hacer Black Adam, estoy muy orgulloso de lo que le dimos a los fans”, indica, agradeciendo a su vez el cariño recibido por el público.

Todo apunta a que la cancelación de “Black Adam 2″ se ha debido no solo a motivos creativos, sino también económicos. A pesar de contar con uno de los actores que genera más audiencia en los cines, la primera película no consiguió recaudar lo esperado, provocando tensiones internas entre Johnson y Warner. Por ello, Gunn y Safran han decidido que la historia del antihéroe no continúe.

¿Cuál es la historia de Black Adam?

El personaje de Black Adam aparece por primera vez en los cómics en 1945 de Fawcett Cómics como uno de los grandes adversarios de Shazam, quien antes era conocido como Capitán Marvel. El supervillano se había creado con la finalidad de aparecer en una sola publicación y sería asesinado por el superheróe.

Cuando DC Cómics adquirió los derechos sobre las historietas de Fawcett Cómics, Black Adam regresó como un personaje recurrente. En 2022, se realizó la primera adaptación en la pantalla grande del antihéroe, quien fue encarnado por Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

Taquilla y recaudación de “Black Adam”

“Black Adam” se estrenó el 22 de octubre, bajo la dirección de Jaume Collet-Serra y producida por New Line Cinema, DC Films, Seven Bucks Productions y FlynnPictureCo., la película recaudó más de 390 millones de dólares.

Con una inversión de 195 millones de dólares, la cinta protagonizada por ‘La Roca’, Dwayne Johnson, fue la décima tercera más taquillera de este 2022, detrás de producciones como “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World: Dominio”, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, “Minions: nace un villano” y “Pantera Negra: Wakanda por siempre”.