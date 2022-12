Son muchos los fans que han pedido que Johnny Depp vuelva a dar vida a Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe. Aunque hasta la fecha parecía que no había ninguna posibilidad de que retomara el rol, el productor Jerry Bruckheimer ha confesado que le encantaría volver a contar con Depp para futuras entregas.

En una entrevista con The Hollywood Reporter le preguntaron a Bruckheimer si Disney estaría dispuesto a recuperar a Depp como protagonista en una nueva cinta de la saga. “Tendrías que preguntarles a ellos. No puedo responder a esa pregunta. Realmente no lo sé. Me encantaría”.

Anteriormente, Depp afirmó que, de volver a Piratas del Caribe, le gustaría que su personaje tuviera un claro desenlace, por lo que le preguntaron a Bruckheimer si alguna vez morirá Jack Sparrow. “No podemos matarlo. Lo hemos intentado y no funcionó”, respondió.

Pese a los deseos del productor, cabe destacar que Depp dijo en su juicio contra Amber Heard que no regresaría a la franquicia. “El hecho es, señor Depp, si Disney te ofreciera 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en este mundo te haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?”, preguntó Ben Rottenborn. “Eso es cierto, señor Rottenborn”, confirmó el artista.

El intérprete protagonizó cinco películas de ‘Piratas del Caribe’, saga cuyo futuro está en el aire después de que Margott Robbie anunciara que el reinicio femenino que iba a protagonizar no saldrá adelante y de que la sexta entrega, que iba a contar con Joachim Ronning como director, lleve años en punto muerto. El propio Bruckheimer ha confirmado que la nueva película con Robbie sigue viva pero que tardará en llegar y que hay otra cinta en marcha que seguirá los pasos de personajes más jóvenes.

Basada en una atracción de Disneyland, la saga comenzó en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo. Después llegaron El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo, En mareas misteriosas y por último La venganza de Salazar en 2017. La franquicia ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo con sus cinco entregas anteriores.

Por su parte, Depp volverá a la gran pantalla con Jeanne du Barry. En la película de época, dirigida por Maïwenn, el actor dará vida a Luis XV y compartirá planos con Louis Garrel.