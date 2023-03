Hugo Rodallega, fichaje de Santa Fe para la temporada 2023, confesó que estuvo en los planes de un gigante de Europa, el cual, se enamoró de los primeros años del delantero en el fútbol profesional.

Hugo Rodallega sigue dando de que hablar desde su regreso al balompié colombiano. Está siendo señalado por su irregular temporada con el Independiente Santa Fe, y recientemente tuvo una entrevista para la ‘Dupla’. En esta, le contó a la periodista Salomé Fajardo que estuvo cerca de jugar en el Real Madrid Castilla, luego de ser el delantero colombiano más importante en el año 2005. Además, también se refirió sobre José Pékerman, quien nunca lo tuvo en cuenta para la Selección Colombia.

El delantero del ‘León’, contó: “Jugábamos los partidos y yo no sabía exactamente quién me estaba viendo… Cuando me enteré, en ese entonces, el señor Hernando Ángel me dice que había un veedor del Real Madrid y que estaban muy interesados en poder contar conmigo para ir al Castilla. A mí me hizo mucha ilusión, porque a quién no le va a hacer ilusión eso. Es algo que cualquier jugador anhelaría, al menos ser teniendo en cuenta por el Real Madrid”.

Luego, contó el por qué de su no llegada al Real Madrid. “Después, mi representante me dice que no se pudo hacer el negocio, no sé por qué, nunca me lo explicaron, pero me imagino que eran términos económicos, es la única conclusión que podría sacar. Así que fue una jugada desafortunada, pero sin arrepentimiento por mi carrera. Me siento orgulloso y agradecido con Dios”, agregó Rodallega.

En el ocaso de la carrera, Rodallega buscará terminar de la mejor manera, y querrá ayudar al Independiente Santa Fe a salir de la parte baja de la tabla.