Hugo Rodallega, actual delantero de Independiente Santa Fe, quien regresó al fútbol colombiano luego de 18 años en el exterior, habló sobre su ausencia en Selección Colombia.

📌Entrevista con Hugo Rodallega, un hombre muy sincero y amable. Nuestro diálogo para #LaDupla @CaracolDeportes @AS_Colombia ➡️“Creo que es un tema personal con el profe Pékerman, le molestó siempre el tema de yo ser el protagonista del Sudamericano del 2005, hubo mucha rabia” pic.twitter.com/hHamAiP1H7 — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) March 15, 2023

El ariete de 37 años de edad habló con la periodista Salomé Fajardo, de la ‘Dupla’, y allí habló sin pelos en la lengua y arremetió contra José Nestor Pékerman, quien nunca lo llamó y se marchó de la ‘Tricolor’ después del Mundial de Rusia 2018.

“Yo sabía que por más que estuviera jugando en Inglaterra, o por más que estuviera en cualquier país o cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la Selección”, inició.

Luego, Rodallega confesó que el motivo del argentino era porque fue figura del Sudamericano del 2005. “No sé si él era asistente o algo en la dirección técnica y siempre hubo choques. Cuando jugábamos contra Argentina había muchas discusiones. Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos hacia a mí y fue algo que motivó a eso”.

Incluso, el delantero aseguró que le dijo las cosas en la cara al estratega. “Me acuerdo que tuve la oportunidad de saludar al profe Pékerman y me dijo: ‘Hugo, ¿cómo estás? Ahí te estamos analizando’. Sin embargo, yo le respondí: ‘profe, un placer conocerte, te deseo el éxito en este partido y en lo que te resta con la Selección, pero no hay necesidad de que me digas esas palabras porque yo ya lo tengo claro‘.