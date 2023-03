Junior no pasa por un buen momento futbolístico, luego de la eliminación de Copa Sudamericana a manos del Tolima se le suma una nueva caída en Liga Betplay ante Envigado (1-2), resultado que lo tiene de último en la tabla de posiciones.

Las repercusiones de los aficionados del elenco tiburón no se hicieron esperar, pues los aficionados argumentan una falta de actitud del equipo. Sin embargo, hay quienes rescatan la rebeldía que ha mostrado el antioqueño Juan Fernando Quintero intentando revertir la historia.

Al diez de los tiburones se le ha visto en los partidos tratando de cambiar el oscuro panorama, pero no ha encontrado un apoyo en sus compañeros; de hecho, fue el autor del gol de descuento para el equipo barranquillero.

“El gol no sirvió para nada. Es la realidad, nunca he tenido presión. Disfruto el fútbol desde niño. Yo disfruto mi vida y disfruto el fútbol. Me gusta jugar fútbol”, expresó Quintero.