Con un esprint providencial en la recta final, la atleta Femke Bol le dio este sábado 3 de agosto la medalla de oro a Países Bajos en el relevo 4×400 metros mixto, batiendo a Estados Unidos y Reino Unido, ganadores de la plata y el bronce, respectivamente.

(Vea también: Nueva reina del atletismo asombra al mundo: su país nunca había ganado una medalla Olímpica)

Aunque todo parecía indicar que la norteamericana Kaylyn Brown cruzaría la meta en solitario, pues recorrió en cabeza la última vuelta al Estadio de Francia, Bol sorprendió al mundo y la doblegó en los últimos 30 metros para detener el cronómetro en 3:07.43, apenas dos centésimas por encima del récord del mundo, batido el viernes en las eliminatorias por Estados Unidos.

El registro logrado por Bol, Eugene Omalla, Lieke Klaver e Isaya Klein Ikkink supone además un récord europeo, por lo que la actuación de la última atleta de la prueba está siendo catalogada en redes como algo “descomunal”.

Acá, el video de la prueba (la sorprendente actuación se da desde el segundo 40):

El equipo mixto norteamericano frenó el cronómetro en 3:07.74, mientras que el británico lo hizo en 3:08.01. Polonia, vencedora hace tres años en Tokio, quedó séptima con un tiempo de 3:12.39.

La final de París-2024 tuvo un sabor de revancha para el equipo mixto neerlandés y para Bol en particular, que en el Mundial de Budapest-2023 cayó cuando iba en cabeza, a pocos metros de la llegada, y entregó la victoria al equipo norteamericano.

Acá, la imagen del año pasado cuando se cayó en competencia:

Bol explicó tras la carrera que el accidente de 2023 fue una motivación para apretar en los últimos metros. En los últimos 100 “solo pensaba en seguir adelante, y en mi enfado en Budapest”, dijo la neerlandesa de 24 años.

Acá, otro ángulo de lo sucedido este sábado en los Olímpicos:

Femke Bol of the Netherlands 🇳🇱 Ladies and gentlemen! pic.twitter.com/mEAJjECgIt

