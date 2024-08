Amar Khelif, padre de la boxeadora argelina Imane Khelif, respondió a las críticas que se han generado en contra de su hija luego de que con solo 46 segundo en el ring ganará un combate en el boxeo femenino en París 2024 ante la italiana Angela Carini.

Mientras Imane Khelif sigue su camino rumbo a darle la primera medalla en estas justas a su país en la categoría de 66 kilogramos en el boxeo femenino, su padre por medio de una entrevista a medios internacionales dada desde su casa en la ciudad de Tiaret, norte de Argelia, ha salido a defender a su hija.

(Vea también: Aparecen supuestas fotos de la boxeadora Imane Khelif en su niñez)

Allí Amar Khelif calificó de inmorales los ataques que se han dado contra la deportista y manifestó estar orgulloso de su hija.

“Tener una hija así es un honor porque es una campeona, me ha honrado y yo la animo y espero que consiga la medalla en París”, expresó el padre de la boxeadora.

Adicional, mostró ante sus entrevistadores el acta de nacimiento de su hija, “este es el documento oficial de nuestra familia, 2 de mayo de 1999, Imane Khelif, mujer. Está escrito aquí puedes leerlo, este documento no miente”, manifestó el señor Khelif.

🚨 Imane Khelif's father defends his daughter:

"My daughter is a woman, we have all the evidence, including her birth certificate.

My daughter was just stronger than the Italian boxer. She works very hard. ”

Terrible 💔💔💔 pic.twitter.com/P5dY63rkIz

— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 3, 2024