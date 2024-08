Este sábado 3 de agosto se dio, quizá, la sorpresa más grande de la actual edición de los Juegos Olímpicos: Julien Alfred, tal vez una atleta desconocida para muchas personas, se quedó con la medalla de oro en los 100 metros planos del atletismo, la prueba más importante de la disciplina.

Con un tiempo de 10 segundos y 72 centésimas, la oriunda de Santa Lucía cruzó la meta bajo la lluvia y sorprendió a todo el mundo al derrotar rivales que tenían más pergaminos que ella, como la estadounidense Sha’Carri Richardson, la gran favorita a la presea dorada.

Acá, la carrera de los 100 metros planos femeninos:

¡ORO PARA SANTA LUCÍA! 🇱🇨🔥🥇 Julien Alfred se hace con la presea dorada en los 100m del atletismo femenil para coronar a su nación con la primer medalla en su historia… ¡ Y ES DE ORO! 💪#Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/Z8hQNAhFv5 — Claro Sports (@ClaroSports) August 3, 2024

Y es que Alfred hizo historia, pues nunca antes su país había conseguido una medalla olímpica. De hecho, y después de la prueba, confesó que su inspiración de última hora fue la leyenda jamaicana de la velocidad Usain Bolt.

“Esta mañana estuve mirando sus carreras. No voy a mentir, pero me pasé la mañana viendo todas las carreras de Bolt”, aseguró. De igual manera, la santalucense dijo que una vez logró su victoria pensó en su padre, fallecido en 2013: “Lo hice por él, lo hice por mi entrenador y lo hice por Dios”.

Antes de este oro, los mayores éxitos de Alfred eran los títulos en el Mundial bajo techo de este año y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

¿Quién es Julien Alfred?

La deportista es proveniente de Santa Lucía, una pequeña isla del Caribe situada justo al sur de la francesa Martinica, que irrumpe así en el mapa del atletismo mundial y consigue el mayor éxito deportivo de su historia.

Acá, un video de cómo celebraron su victoria en su país:

Qué bonito es el deporte 🥹 En algún lugar del pequeño país caribeño, Santa Lucía🇱🇨, pusieron una pantalla para ver la competencia de Julien Alfred. La velocista les acaba de dar su primera medalla olímpica en su historia (oro en 100m). pic.twitter.com/Gx2L3unTQi — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 3, 2024

A los 12 años dio sus primeros pasos en el atletismo, pero la muerte de su padre Julian le había dejado tan deprimida que se alejó dos años del mismo. Con 14 años empezó en una escuela en Jamaica, el país de su ídolo Usain Bolt, y dejó atrás a su familia.

“Tuve una oportunidad de ir a Jamaica. Era algo extraordinario, ir al lugar de mi ídolo Usain Bolt. Decidí que quería ir allí y mi madre me dio la oportunidad. No me dijo que no. Simplemente, me digo que si quería ir, que fuera”, relató a los medios de los Juegos Olímpicos.

