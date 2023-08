La noticia de que Juan Guillermo Cuadrado seguía en la Serie A de Italia sorprendió a todo el mundo, ya que ante su salida de la Juventus luego de 8 años, se pensaba que podría volver a Sudamérica o incluso que aceptaría la multimillonaria oferta que tenía de Arabia Saudita.

(Ver también: Juan Guillermo Cuadrado se bajó de buen billete y rechazó jugosas ofertas por el Inter)

No obstante, el colombiano decidió firmar con el Inter de Milán, uno de los máximos rivales de la Juventus, y su llegada fue muy controvertida, ya que los hinchas de ambas instituciones no estaban de acuerdo con la decisión del jugador de 35 años de edad.

Sin embargo, para los jugadores del Inter esta fue una gran incorporación, ya que, dicen algunos, su experiencia va a ser clave para mantener el nivel durante esta temporada para poder competir por la liga, la copa y nuevamente por la Champions League.

Inter Milan Midfielder Declares: ‘Aiming For The Serie A Title, Juan Cuadrado Makes Us Stronger’ #IMInter #InterMilan #FCIM https://t.co/1PwmehM5dw

— SempreInter.com (@SempreIntercom) July 31, 2023