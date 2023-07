Marco Materazzi, campeón del mundo con Italia en el 2006, aprovechó para hablar del nuevo fichaje de Inter de Milán, y le habló a Cuadrado sin pelos en la lengua.

(Le puede interesar: Revelan cuánta plata meterán Cuadrado y Mina para abrir centro comercial en Guatapé)

El mercado de fichajes en Italia ha dejado movimientos muy importantes, y uno de estos tiene relación con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien luego de un importante ciclo con la Juventus, se unió a uno de sus rivales más directos: Inter de Milán.

Luego de que se conociera la vinculación de Cuadrado con este popular elenco del fútbol mundial, también salió a la luz las ofertas que el ‘cafetero’ rechazó: 1.5M € de Juventus, 8M $ de AlShabab, 4M € de Fenerbahçe.

En su nuevo club, Cuadrado ya recibió su primera advertencia, y llegó por parte de Marco Materrazi, también ídolo del ‘nerazzurri’.

“Cuadrado hizo una elección valiente. Todos sabemos lo que él era para Juventus y sabemos de la rivalidad entre los clubes. Como jugador, él no se discute. No hay dudas. Ahora tendrá que demostrar lo que vale y que puede ser una gran contribución para el Inter, si no, tendrá problemas. Es un desafío bello. Tiene todas las de perder, pero si eligió al Inter es porque está súper motivado”, dijo el italiano.