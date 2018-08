Feliz de hacer historia y de meter el primer gol de una Colombiana🇨🇴 en la Champions League⚽️. Siempre tratando de dejar el nombre de mi país en lo más alto 🔝🙏🏻 📹: Fémina Futbol/ Rigas FS

A post shared by Tatiana Ariza Diaz (@tatianaariza) on Aug 8, 2018 at 2:07am PDT