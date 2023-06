Mateo Cassiera se estrenó con la Selección Colombia de mayores con un gol, cuando llevaba pocos minutos en el juego con Irak, que significó el triunfo para los de Néstor Lorenzo en el amistoso disputado en España. Y fue inevitable recordar las palabras de Carlos Antonio Vélez en contra del jugador, que no había tenido los números esperados en el Zenit de Rusia.

En la columna habitual del periodista manizaleño en Antena 2, un par de días antes del encuentro de ‘la Tricolor’, Vélez no solo puso en duda a Cassierra por su campaña reciente, también insinuó que el DT de ‘la Tricolor’ estaba haciendo un favor, ya que el empresario del colombiano quiere venderlo a River Plate.

(Lea también: “¿Tienen lepra?”: Carlos Antonio Vélez, con “sospechas” por los no convocados de Colombia)

Críticas de Carlos Antonio Vélez a Mateo Cassierra por su convocatoria

Mientras protestaba porque Lorenzo no llamó a Julián Quiñones, que supuestamente se va a nacionalizar mexicano para jugar con ese país, Carlos Antonio Vélez salió con este comentario: “Leí en alguna parte que uno de los triunfadores de la Liga Rusa era Mateo Cassierra. Y dije: ‘¿Será que estoy engañado o qué? Y agarré la tabla de goleadores, porque había sido ‘goleador’ en Rusia. Y encuentro que entre los primeros 25 no está y no tiene por qué estar”.

En ese momento leyó la tabla de goleadores del fútbol ruso, con el máximo goleador teniendo 23 anotaciones y John Córdoba con 9 menos, siendo cuarto en el ‘ranking’ de la temporada: “Me encuentro que, con 14, en el cuarto renglón, hay un colombiano y no se Cassierra. Es John Córdoba, creo que va a ser otro que se va a tener que nacionalizar de Azerbaiyán o Uzbekistán, para poder jugar con una selección nacional, porque aquí no le van a dar bola”.

Y volvió a señalar a Cassierra por su falta de gol, sumando a Rafael Santos Borré, con el que el mismo Vélez tiene un problema personal y que llegó al ámbito legal:

“Sin embargo, traen a la Selección a 2 jugadores que no han hecho más de 4 goles en toda la temporada. No estoy diciendo que no sean buenos, seguramente son muy buenos. Santos Borré es la verraquera y Cassierra es bajado de las nalgas de Júpiter… Divinos”.

(Lea también: Niño se robó ‘show’ en partido de Colombia y le ofreció inocente trato a Juan G. Cuadrado)

Y con una nueva crítica, llegó la afirmación de que el llamado a la Selección Colombia es injusto y solo buscan “acomodarlo” en Argentina:

“Pero no le metan mentiras a la gente, dizque Cassierra es “triunfador” en la Liga Rusa. No, no es triunfador en la Liga Rusa, al contrario, están buscando cómo lo acomodan. Desde hace rato su representante está buscando cómo lo acomoda en Argentina y lo han anunciado varias veces para River. Este podría ser el envión o empujón”.

Para que no quedaran dudas, así como Vélez afirmó que el cuerpo técnico de José Pékerman tenía intereses en negocios de jugadores convocados a la Selección Colombia en su momento, ahora habló del supuesto interés que habría en el llamado a Mateo Cassierra para Lorenzo: “Por ahí le hace un gol a Irak o 2 a Alemania y lo venden, está bien, hace parte de los negocios. Pero creo que la meritocracia tiene que ser respetada”, esta fue una de varias referencias que hizo el comentarista en su espacio radial en los últimos días.

Mateo Cassierra respondió con gol, pero Vélez no lo reconoció

Ya en el partido, Cassierra entró a falta de 16 minutos para el final y reemplazó a Rafael Santos Borré, pero solo se demoró 2 minutos en marcar y dejar el triunfo para la Selección Colombia. Y en la transmisión del Canal RCN este fue el comentario de Carlos Antonio Vélez, casi sin darle méritos y recordando lo que había dicho en su columna:

“Primer tiro a puerta de Colombia, y gol, de un hombre que había acabado de entrar no había tocado la pelota, nunca. Y había sido tema de discusión, casi nunca hace goles e hizo el gol con el que se marca diferencia. Una cuestión absolutamente circunstancial… Trastabillando, cuando un defensor se enreda con el otro y el arquero queda en el camino, Cassierra mete la pierna y la empuja”.

Pero no fue lo único, ya que hizo énfasis en su comentario, para mostrar que el gol no tenía tanta importancia: “Con una temporada bajísima y un nivel muy pobre en materia goleadora, está poniendo a ganar a Colombia en este amistoso trabado y cerrado”. Y minutos después, en la misma transmisión, Carlos Antonio se dio moral con la dinámica del fútbol y las cosas impensadas: “Cassierra, negado para el gol en Rusia, hace el gol. Así es el juego”.

Y en el cierre de la misma transmisión, de nuevo llegó un mensaje de Carlos Antonio Vélez, bajando el precio del gol conseguido y que significó el triunfo contra Irak: “Nos encontramos una anotación en una jugada aislada”.