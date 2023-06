Yáser Asprilla es uno de los talentos que tiene Colombia para el futuro, pues fue uno de los referentes de la Selección en el Mundial Sub-20, ha tenido minutos con el equipo de mayores y, además, su presente deportivo está en Inglaterra, específicamente en el Watford.

(Vea también: Colombia jugó amistoso ante club de cuarta división… con más títulos que la ‘Tricolor’)

Si bien la temporada pasada fue de altos y bajos para el creativo que debutó en Envigado, lo cierto es que Asprilla, a sus 19 años, ya despierta interés en clubes de Premier League, según información de la prensa británica.

Tal y como contó el periodista Noah Reed, el volante chocoano está en el radar del Brighton, club que dio la sorpresa en la reciente temporada al quedar en la sexta posición y clasificar por primera vez en su historia a la Europa League.

“La clasificación de Brighton a la Europa League ha creado la necesidad de que el club refuerce a profundidad su plantilla, especialmente teniendo en cuenta la salida de jugadores clave como Alexis Mac Allister y la probable salida de Moises Caicedo… Las Gaviotas han centrado su atención en Yaser Asprilla, entre otras opciones, como potencial para fortalecer sus filas en el mediocampo“, dijo el comunicador.

Incluso, Reed informó que desde el entorno del volante colombiano tienen claro el interés del Brighton, pero aún se desconocen los detalles del futuro negocio.

🚨EXCL

Brighton are interested in 19 year-old Watford midfielder, Yaser Asprilla.

He made 14 appearances in a mixed campaign for Watford this past season. He also featured prominently in the recently ended U20 World Cup, where Colombia made it to the quarter finals.#BHAFC pic.twitter.com/d8ySiYhZg6

— Noah Reed BHAFC News (@NoahReedBHAFC) June 12, 2023