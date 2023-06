Este jueves 8 de junio, Crystal Palace anunció el fichaje del volante de marca vallecaucano, quien se unirá al conjunto londinense a partir del primero de julio.

El nacido en el municipio de El Cerro llega al cuadro de ‘Las águilas’, después de firmar una buena temporada en la Premier League con el AFC Bournemouth, en la que fue titular y considerado como uno de los héroes que evitó el descenso de los ‘cherries’.

Mediante un video publicado en las redes sociales oficiales, el Palace anunció el fichaje del volante de 28 años, quien lució unos guantes de boxeo al mejor estilo de ‘Kid Pambelé’.

Jefferson has a message for you all. pic.twitter.com/bM8OZ89p4n

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 8, 2023