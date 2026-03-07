La Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió una sanción económica contra Juan Carlos Trujillo Velásquez, quien ejerce como representante legal del Club Llaneros S.A.

La multa, que asciende a los 50 millones de pesos, se fundamenta en el desacato sistemático a las instrucciones y requerimientos oficiales emitidos por la entidad estatal de vigilancia y control empresarial.

Según el reporte oficial, la sanción se deriva de la desatención a las órdenes relacionadas con la evaluación detallada de los estados financieros del club durante los periodos fiscales de 2022, 2023 y 2024.

Adicionalmente, la autoridad señaló que el directivo no dio cumplimiento a las correcciones exigidas luego de una visita administrativa hecha en mayo de 2023, en la cual se identificaron diversos hallazgos que requerían la remisión de información contable complementaria.

La Superintendencia de Sociedades enfatizó que este tipo de omisiones son graves, ya que vulneran la transparencia corporativa y debilitan la confianza en la información financiera presentada por las sociedades comerciales. Al no entregar los datos solicitados, se resta credibilidad a la situación económica real de la institución deportiva ante terceros y el Estado.

“La Superintendencia tiene como propósito promover la sostenibilidad y solidez del tejido empresarial mediante una supervisión preventiva y correctiva. En ese marco, los administradores están llamados a cumplir estrictamente las disposiciones legales y las instrucciones impartidas por esta autoridad, dada la relevancia de la información financiera, su impacto en los grupos de interés y la necesidad de mantener adecuados estándares de gobierno corporativo, particularmente en los clubes deportivos con deportistas profesionales”, afirmó el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Es importante destacar que el proceso administrativo aún permite mecanismos de contradicción. El señor Trujillo Velásquez cuenta con la garantía constitucional del debido proceso, por lo que podrá interponer el recurso de reposición ante la misma entidad para intentar revertir la sanción dentro de los términos legales establecidos.

¿Quién es el dueño del club Llaneros?

El máximo accionista y figura central en la toma de decisiones del Club Llaneros es Juan Carlos Trujillo Velásquez, quien además se desempeña como el representante legal de la sociedad.

Bajo su gestión, el equipo ha buscado consolidar un proyecto deportivo sólido en la segunda división, aunque su administración no ha estado exenta de escrutinio por parte de las autoridades nacionales de vigilancia.

La estructura de propiedad ha sido un tema de constante interés en el ámbito del fútbol profesional colombiano, especialmente por las dinámicas administrativas que han rodeado al equipo en los últimos años.

Juan Carlos Trujillo Velásquez es reconocido como el líder del grupo inversor que asumió las riendas del club con el objetivo de profesionalizar sus estructuras internas y alcanzar el ascenso a la máxima categoría.

Su papel como dueño y gestor principal implica la responsabilidad directa sobre la transparencia de los estados financieros y el cumplimiento de las normativas vigentes ante la Superintendencia de Sociedades y la Dimayor. Esta dualidad de funciones lo sitúa como el responsable jurídico de cualquier irregularidad que se presente en la gestión administrativa o contable de la entidad deportiva.

Recientemente, la titularidad y gestión de Trujillo ha enfrentado desafíos legales significativos. La Superintendencia de Sociedades le impuso una multa de 50 millones de pesos debido a que desatendió diversos requerimientos sobre la información financiera de los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Este tipo de sanciones ponen de manifiesto que, si bien la propiedad del club está claramente definida en su figura, la gestión de los recursos y la transparencia en la entrega de reportes financieros son aspectos que la autoridad estatal vigila con rigor para proteger la credibilidad del deporte profesional en el país.

En conclusión, el Club Llaneros pertenece mayoritariamente al grupo liderado por Juan Carlos Trujillo, quien ostenta el control administrativo total. El futuro del equipo depende no solo de sus resultados en la cancha, sino de la capacidad de sus propietarios para cumplir con los estándares de gobernanza corporativa exigidos por el Estado colombiano, garantizando así la sostenibilidad y la transparencia de la marca Llaneros frente a su creciente hinchada y patrocinadores.

