Con 41 años de edad, Rafael Robayo se consolidó como uno de los referentes del fútbol bogotano de los últimos años, pues no solo hizo parte del Millonarios que acabó con 24 años de sequía de títulos (2012), sino que también entró a la historia del cuadro ‘Pijao’ por el título conseguido ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot (2018).

El capitalino también tuvo paso por equipos como Patriotas y Bucaramanga, en Colombia, así como experiencias en el fútbol internacional de Estados Unidos y Andorra; no obstante, desde 2022 no juega y no descarta volver a jugar profesionalmente.

De hecho, en entrevista con el programa Pulzo Deportes, de Pulzo.com, Robayo aseguró que le gustaría regresar a Millonarios y ser uno de los líderes que pueda guiar a los juveniles a levantar más títulos.

Qué negocios tiene Rafael Robayo, excapitán de Millonarios

En el diálogo con Pulzo, Robayo, que si bien señaló que se encuentra bien físicamente para volver a la canchas, contó que sigue vinculado con el fútbol, pero desde la otra orilla, es decir, desde el lado administrativo.

El bogotano explicó que tiene un club de fútbol llamado R8R Rafa Robayo, en el cual tiene como objetivo formar deportistas íntegros y con calidad para el fútbol profesional colombiano.

“Tengo un club de fútbol hace un año, que se llama R8R Rafa Robayo, ese es como uno de los aportes que tenemos, entre semana y fines de semana estamos muy full con el club. Mi esposa es la que está al frente, la que maneja el tema administrativo, y en lo personal todo el tema operativo le colaboramos, lo que tiene que ver con partidos, transporte o logística que falte”. dijo.

Incluso, el campeón con Millonarios en 2011 (Copa) y 2012 (Liga) mencionó que está vinculado de cierta forma con el Distrito, ya que trabaja en programas deportivos o eventos en los que lo necesiten.

“Me muevo con tema deportivos en la capital, con el Instituto de Recreación apoyando el programa de semilleros de la Jornada Escolar Complementaria y con alcaldías cuando se requieren acompañamientos a eventos deportivos, también estoy ahí muy pegado. Ahorita con Fontibón les colaboré con un tema de eventos y seguimos en ese proceso”, precisó.

Finalmente, ‘Rafa’ comentó que también hace parte de un club de fútbol 7 de Bogotá con el que se ha construido un proyecto muy serio a nivel nacional e internacional, con jugadores en equipos de la Kings League Américas.

“Tenemos un grupo de fútbol 7 en Bogotá y pertenece a la asociación colombiana de fútbol 7 que manejamos con Jhon Cárdenas y, por ende, tenemos a los chicos en varios torneos… Por los lados les colaboro cuando me toque ir a jugar. Los chicos han ido a Europa, diferentes competencias. En la Kings League Américas tenemos ocho jugadores de Seven Bogotá”, indicó.

Y concluyó: “Dentro del club hay chicos que tienen condiciones para oportunidades (profesionales) y eso es lo que tratamos de hacer, prepararlos, fortalecer el tema deportivo y psicológico porque el tema de fútbol profesional y el acercarse a equipos para chicos que no tiene la experiencia a veces es un golpe fuerte”.

