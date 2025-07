El mundo del fútbol está de luto, luego de que se confirmara la trágica muerte del delantero portugués del Liverpool FC, Diogo Jota, y su hermano André Silva, futbolista del Penafiel, en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este jueves 3 de julio.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025