El atacante portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano André, también futbolista, murieron en un accidente en una carretera en el noroeste de España, cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió, informó este jueves la Guardia Civil, según la AFP.

La Guardia Civil explicó a través de un mensaje conocido por la AFP, que preliminarmente todo apunta a que uno de los neumáticos del carro se estalló y esto obligó a que el vehículo se saliera de la autopista.

Los hechos ocurrieron a las 12:30 de la madrugada (hora España) de jueves en una vía cercana a la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León.

Los dos pasajeros, Diogo Jota y su hermano André, también futbolista profesional en la segunda división portuguesa, ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron, según la Guardia Civil.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025