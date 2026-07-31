Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol mundial despide a uno de sus más grandes referentes defensivos. Franco Baresi, leyenda y “muro” del AC Milan, falleció a los 66 años tras enfrentar complicaciones de salud. De acuerdo con información del AC Milan, el exjugador venía atravesando dificultades médicas derivadas de una operación por un nódulo pulmonar realizada en 2025. Aunque su estado se deterioró en los últimos meses, tanto la familia como la institución conservaron total discreción frente a los detalles.

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Durante casi dos décadas, Franco Baresi eligió defender únicamente la camiseta rojinegra del AC Milan, desde su debut en 1978 hasta su retiro en 1997. Esta fidelidad absoluta es cada vez menos frecuente en el fútbol profesional, donde las trasferencias y los intereses comerciales dominan el panorama. Baresi capitaneó al club durante 15 temporadas, disputando más de 700 partidos. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha fue determinante; no solo ordenaba y anticipaba defensivamente, sino que también daba seguridad y coherencia táctica a uno de los equipos más exitosos de la historia. Al lado de figuras como Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti —bajo el mando de entrenadores como Arrigo Sacchi y Fabio Capello—, conformó una defensa considerada entre las mejores del fútbol.

El legado de Baresi quedó escrito también a nivel de títulos: seis campeonatos de la Serie A italiana, tres Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales, además de otros trofeos nacionales e internacionales. Sus hazañas no fueron exclusivas del entorno de clubes, pues con la selección italiana se coronó campeón del mundo en 1982 y fue protagonista indiscutible en ediciones posteriores. En el Mundial de 1994, pese a atravesar una lesión de rodilla que requirió cirugía durante el torneo, regresó para la final, jugando los 120 minutos y dejando como testimonio su entrega en la recordada definición por penales ante Brasil.

Como reconocimiento a su historia y huella imborrable, el AC Milan retiró el dorsal número 6 tras su retiro, siendo la primera vez que el club otorgaba este homenaje. Incluso después colgó los guayos, Baresi continuó ligado a la institución como dirigente y vicepresidente honorario. Su última aparición pública relevante fue durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, portando la antorcha olímpica en San Siro.

La noticia de su fallecimiento desató conmovedores mensajes de despedida en el ámbito deportivo. Según el AC Milan, su ejemplo, su camiseta y su legado seguirán siendo parte esencial de la identidad del club, un testimonio de fidelidad, liderazgo y elegancia defensiva que trasciende generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Franco Baresi es considerado una leyenda del AC Milan y del fútbol mundial?

Franco Baresi es reconocido como una leyenda no solo por los títulos que alcanzó, sino por su liderazgo, inteligencia táctica y una fidelidad al AC Milan casi imposible de replicar en la actualidad. De acuerdo con información del AC Milan y medios especializados, fue capitán durante 15 temporadas, disputó más de 700 partidos y fue pieza clave en los años más exitosos del club, además de ser campeón mundial con Italia en 1982.

¿Qué significa que el AC Milan retirara el dorsal número 6 en honor a Baresi?

La decisión de retirar la camiseta número 6 tras el retiro de Baresi significa que ningún otro futbolista del AC Milan podrá usar ese dorsal. Este tipo de homenaje está reservado para quienes, por su importancia y legado, se convierten en símbolos imprescindibles de la institución, como lo fue Franco Baresi tras dos décadas de entrega y liderazgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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