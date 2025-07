Se trata del extremo Daniel Mantilla, quien no ha podido incorporarse a los entrenamientos con Deportivo Cali por cuenta de una situación familiar que, incluso, lo tiene lejos de la ciudad.

Según contó el propio Alberto Gamero, entrenador del equipo, Mantilla no ha podido presentarse, ya que su bebé fue hospitalizado en Bucaramanga desde hace varios días.

(Vea también: Deportivo Cali rompe el mercado con delantero colombiano que jugó el Mundial de Clubes)

De hecho, Gamero detalló que la continuidad de Daniel Mantilla en el conjunto ‘Azucarero’ no está garantizada, ya que el extremo tiene opciones con otros clubes, pese a tener contrato vigente.

“Si él tiene la posibilidad de ir a otro equipo y quiere ir, que lo haga, de lo contrario, tiene contrato y que venga acá y se gane el puesto”

Gamero dice si Juan Carlos Pereira es opción para el Cali

En entrevista con el medio citado, Gamero explicó que Juan Carlos Pereira fue una opción para contratar, pero que no se pudo llevar a cabo por el vínculo que tiene con Millonarios.

“A mí me gusta Juan Carlos Pereira, mediocentro o interior cuando se necesite. No se pudo, tiene contrato con Millonarios y no podía salir. Tenemos a 4 mediocentro de primer nivel: Bustamante, Quintero, Gordillo y Colorado”, precisó.

* Pulzo.com se escribe con Z