green

Luego de la fecha Fifa de las últimas dos semanas, el Everton y James Rodríguez volverán a tener acción en la Premier League. El colombiano y sus compañeros se enfrentarán este domingo al Fulham, en el partido que está programado para las 7:00 a.m. hora colombiana.

Los azules perdieron sus últimos tres partidos (0-2 vs. Southampton, 1-2 vs. Newcastle y 3-1 vs. Manchester United). Esa crisis de resultados hizo que perdieran el liderato del torneo que ostentaban en la quinta fecha y ahora aparezcan en la séptima posición.

Es por eso que los dirigidos por Carlo Ancelotti están obligados a ganar este domingo en condición de visitantes para poder recomponer su camino y acercarse de nuevo a los primeros lugares del certamen. El Fulham es decimoséptimo, por lo que los ‘Toffees’ llegan como favoritos para este encuentro.

James vive horas difíciles luego de las dos goleadas que sufrió con la Selección Colombia y las informaciones periodísticas que lo señalan como protagonistas de una supuesta pelea en el camerino del combinado nacional durante el partido que perdió por 3 a o contra Uruguay. Al técnico del Everton le preguntaron por ese tema este viernes y él aseguró que no le da importancia y ni siquiera lo habló con el volante zurdo.

De todas maneras, es muy probable que tanto Rodríguez como Yerry Mina sean inicialistas en el juego de este fin de semana.

Ver en vivo Fulham vs. Everton

El partido será transmitido por televisión para toda Latinoamérica en el canal ESPN 2, desde las 6:50 a.m. de este 22 de noviembre.

A continuación, imágenes del reciente entrenamiento del Everton antes del duelo de este domingo: