Los sentimientos de Fredy Walter Guarín por su hijo han sido de afecto, por lo menos así lo ha demostrado en algunas apariciones públicas: “Él nació y le dio brillo al hogar”, dijo en una entrevista a ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión.

Los padres de Guarín, Fredy Walter y Silvia Vásquez (quien se pronunció recientemente en redes sociales), han construido una familia que ha afrontado momentos económicos y familiares complicados.

El papá de Guarín fue vigilante, mientras que su mamá vendía mazamorra y empanadas; incluso el mismo jugador de Millonarios le ayudaba a venderlas cuando se dirigía a sus entrenamientos.

Esta es una fotografía de los padres de Fredy Guarín, que el mismo jugador publicó en su cuenta de Instagram:

Igualmente, el progenitor de Guarín fue uno de los principales personajes que le transmitió su amor por el fútbol, ya que él también quiso ser futbolista profesional, pero desafortunadamente no pudo serlo.

Fredy Walter y Silvia Vásquez tuvieron cuatro hijos, pero uno de ellos murió en un accidente. Su nombre era Luisa Fernanda y como dijo Fredy Guarín en la entrevista con ‘Se dice de mí’, “un primero de enero, un carro la atropelló”.

“Yo estaba sentado en la acera de mi casa y mi mamá me dice que cuide a la niña. En un momento me fui a la cocina a hacer no sé qué cosa y escuchamos el grito de una vecina. Cuando salimos, ya el camión la había atropellado”, explicó el jugador.