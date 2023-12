El 23 de agosto de 2023 el Deportivo Cali confirmó la nueva junta directiva que iniciaría a estar al mando de la institución de manera inmediata. Dentro de esas novedades sobresalía el cambio de presidente, donde Luis Fernando Mena abandonaba el cargo y Guido Jaramillo sería su reemplazo.

(Le puede interesar: Presidente del Cali tuvo lapsus y confundió a su nuevo entrenador con viejo conocido)

Sin embargo, la noticia no fue bien tomada por Mena, quien protestó en su momento irregularidades dentro del Comité Ejecutivo que se había realizado un día antes y en donde se decidió rotar la presidencia.

Justamente, Luis Fernando Mena se refirió a lo sucedido, en exclusiva con el noticiero 90 minutos:

“¿Qué puedo esperar de un Comité que me ve en el estadio y se esconde? Porque el pecado es cobarde, lo que ellos hicieron fue sucio (…) se falsificó el acta y ellos la cambiaron, ¿quién la firmó? El presidente no la firmó, ¿entonces qué legalidad tiene esa acta?”.

De igual manera, el expresidente ejemplificó la situación con lo sucedido con las negociaciones con el portero panameño Orlando Mosquera; quien casi firma por los ‘azucareros’ para el semestre 2023-II:

“¿Qué se puede esperar de alguien que trae un arquero panameño por 7.000 dólares? Después que por 8.000, después de 8.000 más vivienda. Finalmente, me llaman el día que se acaban las contrataciones a decir que debemos firmar ya este arquero (Orlando Mosquera) porque ya no tenemos más tiempo. Además, me dicen, ‘hay que dar 50.000 dólares de traspaso’ cuando eso nunca se habló”, mencionó el expresidente en exclusiva para 90minutos, aliado de Pulzo.