Este viernes primero de diciembre, Deportivo Cali se pronuncio sobre el nuevo escándalo de Teófilo Gutiérrez en el que se señala al jugador de presuntamente tocarle una nalga a una trabajadora de la logística en el estadio Manuel Murillo Toro.

Mediante un comunicado, el club vallecaucano rechazó “todo acto de violencia contra la mujer” y condeno las prácticas en contra de los principios y valores de la institución.

“La Asociación Deportivo Cali rechaza todo acto de violencia contra la mujer, política institucional que hace parte intrínseca de nuestros principios y valores, y que dichas conductas son absolutamente inaceptables”, se lee.

Ante ello, el club informó que tomará medidas con base al reglamento interno y si es el caso abrirá un proceso disciplinario contra el capitán del equipo.

No obstante, el Deportivo Cali también aclaró que ‘Teo’ tiene derecho al debido proceso, legítima defensa y presunción de inocencia, por lo que el club estará pendiente ante cualquier investigación o fallo judicial.

A través de una misiva, el delantero aseguró que los señalamientos en su contra son “afirmaciones calumniosas” y es por ello que tomará medidas para limpiar su buen nombre.

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, se lee en el comunicado.

