Hugo Rodallega fue entrevistado por el Diario As Colombia y allí contó una historia que muy pocos conocía de él. Cuando Atlético Nacional se interesó en sus servicios.

El delantero regresó al fútbol colombiano luego de 17 años en el exterior y después de no poder llegar al América de Cali. Fue Independiente Santa Fe el equipo que le abrió las puertas y con el que renovó hasta diciembre del 2024.

Mucho se ha hablado de su futuro y ofertas que le han llegado, pero él mismo confirmó que “está firme” en el ‘Cardenal’, a la espera de que el 2024 sea un año de muchas alegrías para él y la hinchada.

En la misma entrevista con Stiven Arce, Rodallega contó que antes de jugar en Europa, por allá en el 2005, cuando militaba con Deportes Quindío, le llegó una oferta de Atlético Nacional y otra del Deportivo Cali, el ariete rechazó la del verde de Antioquía gracias a su madre.

“A mí, Hernando Ángel, que era mi propietario en ese momento, dueño del Quindío, me dice Hugo hay dos opciones. Usted tiene dos contratos igualitos. Deportivo Cali y Atlético Nacional, así me dice”, comenzó Hugo.

Y agregó que “yo tenía 18 años y yo le dije qué hago y me dice que yo soy el que decido, que hable con la familia. Nos sentamos y analizamos las nóminas, eso fue en 2005, solo que mi mamá era hincha el Cali, del resto todos del América. Ella me dice que si por mí fuera, que me decida por el Cali. Entonces escogimos al Deportivo Cali”.

Pulzo complementa:

Independiente Santa Fe hizo una de las mejores contrataciones en los últimos años. A pesar de tener una de las peores temporadas con relación a los resultados futbolísticos, sin lugar a dudas, la llegada de Hugo Rodallega fue un acierto por parte de la directiva ‘Cardenal’.

A sus 38 años, el delantero colombiano se mantiene vigente y es una de las grandes figuras no solo del balompié del país sino también del fútbol sudamericano. Sus 15 goles con el equipo bogotano durante 2023, tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana, son la muestra clara de su nivel.

Según la web especializada en estadísticas SofaScore, el deportista vallecaucano es el único representante del país entre los mejores futbolistas por edad del continente. A sus 38 años, logró una nota de 7.24 y se consagró como el más destacado de Latinoamérica.

