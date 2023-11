Hace unos días Hugo Rodallega confesó que tiene contrato con Santa Fe y que se debe al equipo, pero fue sincero y dijo que si no había proyecto deportivo iba a escuchar otras ofertas, las cuáles ya comenzaron a llegar.

Cuando finalizó el encuentro ante Once Caldas con una nueva derrota para el ‘León’, Rodallega fue uno de los pocos que atendió a los medios de comunicación en la zona mixta (después de rueda de prensa), lugar donde confesó que todavía no se ha reunido con Eduardo Méndez y que espera que los fichajes que lleguen suden la camiseta.

“Yo dije que quería hablar con él, pero ha estado ocupado resolviendo unas cosas, pero seguro nos vamos a reunir. Pero acá el presidente es él, yo soy un empleado. Lo que quiero es que Santa Fe mejore, y por eso ofrecí mi ayuda”, inició Rodallega, quien estaría dentro del radar de Millonarios, diciendo que tal reunión no se ha dado.

A los hinchas les dijo que “a la gente le agradezco, pese a que sean pocos, siempre vienen. Eso se valora mucho, un abrazo a todos, entiendo que están dolidos, ofendidos, yo vuelvo y digo que acá esto es un fracaso porque en todos los torneos en los que participamos, no clasificamos. Pero más allá de todo, el escudo nunca va a dejar de existir”.

Del mismo modo, Rodallega también le envió mensaje a los fichajes que van a llegar. “En Santa Fe lo primero que hay que mejorar es la ambición, ese es el comienzo para buscar el éxito. Méndez debe pensar en lo que viene, en el proyecto que se debe armar, ya habrá cosas externas que se deben solucionar. Yo tengo contrato vigente, pero quiero aportar con el liderazgo, así esperemos que venga gente comprometida y que sienta la camiseta de Santa Fe”.

¿Se va de Santa Fe? “La gente empieza a especular, yo solamente las leo y me río solo en mi casa, cada quien es libre de opinar, yo me debo a Santa Fe y quiero triunfar en Santa Fe. Las ofertas son normales en el fútbol, como es normal que si me va bien, haya ofertas”.

