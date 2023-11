Hugo Rodallega ha sido tendencia en los últimos días luego de que se conociera que Millonarios, equipo que jugará Copa Libertadores en 2024, estaría interesado en sus servicios.

Así lo dijeron los periodistas Julián Capera y Felipe Sierra, quienes en sus cuentas de X (antes Twitter) manifestaron que solo fue un sondeo para peguntar la situación contractual del futbolista del León.

(Lea también: Así se definirá quién cierra de local entre Nacional y Millonarios la final de Copa)

Rodallega tiene un contrato que va hasta diciembre del 2024 con Independiente Santa Fe, que Fabián Sambueza no iría más y terminaría en otro grande de Colombia, sin embargo su permanencia no está asegurada; espera hablar con el presidente Eduardo Méndez y aclarar cuál será el proyecto deportivo del año entrante, donde tienen que ver fichajes, salidas y objetivos concretos.

El ‘Cardenal’ no jugará torneo internacional en 2024 y es algo que tiene muy triste al delantero de 37 años que desde que regresó al fútbol colombiano no sabe qué es jugar unos cuadrangulares. En los dos torneos del 2023 se quedó afuera e los ocho con el León, donde sus 15 goles no sirvieron de a mucho.

Es por eso que Rodallega no descarta del todo las ofertas de otros equipos y en especial la de Millonarios, elenco que jugará fase de grupo de Copa Libertadores en año entrante, un sueño que Rodallega tiene latente.

Sobre esto, la cuenta de el ‘Vbar Caracol’ consultó fuentes cercana en Millonarios la respuesta fue: “Quién no quiere a Rodallega, pero tiene contrato con Santa Fe un año más”.

#ElVbarCaracol Ⓜ️Sobre Hugo Rodallega en Millonarios responden: 🗣️“Quien no quiere a Rodallega pero tiene contrato con Santa Fe un año más” 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/Ob0YN9f6PR — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 6, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.