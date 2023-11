En medio de la crisis que afronta Independiente Santa Fe en este cierre de temporada, el cuadro ‘Cardenal’ podría perder a uno de sus referentes. Pues en los últimos días se ha rumorado de que Hugo Rodallega no continuaría en el equipo, ya que interesa en varios clubes del rentado local.

Así las cosas, el atacante manifestó su inconformidad por el momento que atraviesa el conjunto bogotano, donde señaló que su ambición es ganar títulos a través de un proyecto sólido. No obstante, Rodallega seguirá en Santa Fe hasta finales de 2024, puesto que Eduardo Méndez desmintió los rumores y ratificó la permanencia del jugador.

“Hugo tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo ampliamos hace un mes. Hemos hablado en diferentes oportunidades porque él también se preocupa porque él quiere ganar acá.

La relación es de las mejores, no tengo una sola queja de él y lo que me ha manifestado a mí es que quiere ganar acá. No hay la menor posibilidad que se vaya”. Expresó Méndez en una entrevista para el Diario AS.

