Como un año perdido catalogó el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, la temporada del conjunto bogotano, pues pese a que se hizo una fuerte inversión a principio de año contratando a más de 10 futbolistas, los resultados no lo acompañaron y por eso al final no llegó a ninguna instancia definitiva.

En Liga, por ejemplo, en ninguno de los dos semestre consiguió la clasificación a los cuadrangulares, ni con Harold Rivera ni con Hubert Bodhert. En Copa, quedaron eliminados a manos del Deportivo Cali en los octavos de final y en Copa Sudamericana, también quedaron por fuera en primera ronda.

El responsable de este momento deportivo, para muchos, es el presidente de la institución, Eduardo Méndez, quien desde que asumió no ha traído a nombres muy llamativos, las formas de manejar el club no han sido las ideales y por eso los aficionados quieren que de un paso al costado para que llegue alguien mejor.

Sin embargo, Méndez tiene otros planes en mente, pues en una entrevista con el diario As explicó que le duele mucho lo que ocurrió en 2023, pero que hará todo lo posible para que el club vuelva a ganar en 2024.

“¿Quién como presidente de un club, como socio de un club, va a querer perder? Yo no quiero perder, sé que voy a ganar. Cuando vengan los triunfos no voy a desestabilizar el club para que Santa Fe no sea de dos años sino de toda la vida”, explicó el dirigente en diálogo con el medio deportivo.