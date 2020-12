green

Por segundo partido seguido, el Everton tuvo que jugar sin James Rodríguez, y tal cual sucedió en el pasado encuentro, mal no le fue. El martes se había confirmado que el colombiano no estaría disponible para el duelo contra el Leicester por la lesión que arrastra desde la semana, pero sus compañeros no sintieron su ausencia y sumaron un buen resultado.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti ganaron por 2 a 0 en el estadio del campeón de la liga inglesa en 2015. Richarlison abrió el marcador al minuto 21 y Mason Holgate decretó el marcador final al minuto 72.

El equipo local estuvo cerca del descuento en los minutos finales. El árbitro le había concedido un penalti, pero finalmente la revisó en el VAR y reversó su decisión. Por otra parte, antes del minuto 90 se anuló una jugada de gol para el Leicester.

Este duelo era importante en la pelea por los primeros lugares de la Premier League. Con su triunfo, el Everton ascendió al quinto lugar de la tabla de posiciones y se instaló en la zona de clasificación para la próxima Europa League, con 23 puntos de 39 disputados. Los ‘Toffees’ acabaron la racha de tres triunfos consecutivos que tenía el Leicester, equipo que se quedó estancado en el cuarto puesto del torneo.

Yerry Mina fue titular y tuvo una buena presentación. El defensor colombiano va mejorando cada vez más desde las últimas semanas y confirmó la confianza que ha recibido del técnico italiano cuando en Inglaterra muchos criticaban su titularidad.

Ahora el Everton tendrá otro partido complicado. Será el próximo sábado, cuando reciba en su estadio al Arsenal, duelo programado para las 12:30 p.m. hora colombiana.