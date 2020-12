El entrenador Carlo Ancelotti descartó la presencia del cucuteño en el encuentro de este miércoles contra Leicester, por la Carabao Cup.

“James empezó ayer (lunes) su entrenamiento individual. Tenemos que controlarlo día a día”, expresó el italiano en rueda de prensa.

Así las cosas, este será el segundo partido consecutivo que se pierde el colombiano por una lesión de la que no hay nada de información, pues a la fecha no se conoce un parte médico oficial.

El último fin de semana, Everton venció al Chelsea sin James, pero con Mina. El equipo dirigido por Frank Lampar se une a la lista clubes mundialmente conocidos a los que el colombiano no enfrentó por culpa de las lesiones, que se puede alargar en el tramo final del año.

Así habló Ancelotti de James Rodríguez en la rueda de prensa de este martes:

🤕 | Carlo reports no fresh injuries, but Coleman, James and Delph all set to miss #LEIEVE.

